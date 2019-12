SC Hearrenfean wiken sûnder Odgaard

"Bovendien waren er bepaalde jongens die vorig jaar nog op een dood spoor zaten en die zijn nu weer opgestaan, zoals Rodney Kongolo", giet Jansen fierder. "Eigenlijk ben ik heel tevreden over hoe de eerste competitiehelft is verlopen."

Blessuere Odgaard

Jens Odgaard is der tsjin Heracles Almelo net by. De oanfaller hat mei it bekerduel mei Roda JC in blessuere oan de foet oprûn. It is de ferwachting is dat hy langere tiid (seis wiken) út de rûlaasje wêze sil. Hoe't Jansen de spitsposysje ynfolje sil, dat woe er op freed net sizze. "Daar moeten we met de staf nog een klap op geven en daarna bespreek ik het met de groep."

Heracles Almelo

Hearrenfean hat no al sân punten mear as ferline seizoen foar de winterstop. Mar ek Heracles kin weromsjen op in prima earste seizoenshelte. De Almeloërs steane op it njoggende plak en hawwe mar twa punten minder as Hearrenfean.

Jansen: "Heracles heeft gewoon een goede ploeg, ze hebben middenvelders die graag de bal willen hebben, opkomende backs en buitenspelers die graag aan de binnenkant staan. En ze hebben een spits die goals maakt (Dessers, red.)."