Stichting Alde Fryske Tsjerken 50 jier: tentoanstelling yn Fries Museum

Om't Stichting Alde Fryske Tsjerken 50 jier bestiet, is der in spesjale tentoanstelling yn it Fries Museum te sjen: Uit het prentenkabinet, rondje om de kerk. Yn de tentoanstelling binne fan 20 desimber ôf ûnder oare tekeningen, printen en foto's te sjen fan Fryske tsjerken. De stichting ûnderhâldt sels mear as fyftich tsjerken yn de provinsje,