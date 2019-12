Ekstra ryksjid foar twa Fryske lokale omroppen om profesjoneler te wurden

Yn it hiele lân dogge tweintich omroppen mei oan de pilot. Mei-inoar krije se 2,85 miljoen euro fan it Ryk, boppe-op de fêste subsydzje dy't de omroppen krije fan harren gemeente. LEO Middelsé krijt 110.000 euro en RTV NOF krekt wat minder, nammentlik 107.205 euro, sa hat it Stimuleringsfonds voor de Journalistiek bekend makke.

De lokale omroppen draaie op frijwilligers. By RTV NOF binne der goed 100 frijwilligers aktyf en by LEO Middelsé sa'n 75. It ekstra jild fan it Ryk kin ynset wurde foar it oanlûken fan begelieding fan dy frijwilligers en it sterker meitsjen fan de sjoernalistike kwaliteit.

De proef set útein yn maart en duorret in jier.