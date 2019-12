Nije spits foar SC Hearrenfean: Runar Espejord

Espejord slút him nei de jierwiksel oan by de seleksje fan Johnny Jansen. By Tromsø hat Espejord 107 wedstriden spile, hy hat dêryn 25 goals en 8 assists makke.

Technysk manager Gerry Hamstra seit oer de nije spits: "Iedereen weet dat we op zoek waren naar een extra spits. Runar is een fysiek sterke aanvaller die we al langere tijd volgen en goed bij onze speelstijl past. We zijn blij dat hij na de winterstop in ons shirt speelt."