Op de Eikesingel yn Drachten hat in trekker ien fan de bannen ferlern. De trekker stiet dwers oer de dyk, dêrtroch kin it ferkear op dit stuit net fierder. Hoe't de trekker de efterbân ferlear, is net bekend. Mooglik binne de bouten los rekke en is it tsjil der sa ôf kaam.