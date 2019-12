UPDATE: Mear as 20 kij dea by grutte brân yn stâl Aldeholtwâlde

By in brân yn in stâl yn Aldeholtwâlde binne freedtemoarn mear as 20 kij om it libben kaam. Sy koene de stâl net op tiid út komme. Sa'n 25 oare kij koene wol rêden wurde troch de brânwacht. De bisten wurde troch in feedokter ûndersocht en behannele.