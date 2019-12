Earste Frysktalige supermerken, ek lanlik belangstelling foar projekt

De Afûk hat in oprop dien oan supermerken en wa't dielnimme woe, koe ek rekkenje op subsydzje. "Der binne mear supermerken dy't reagearre hawwe, mar it is sa dat as je yn in lanlike keten sitte, it wol wat freget om alles oer te setten, it yn de juste foarmjouwing te krijen en alles klear te krijen," leit Fokke Jagersma fan Afûk út.

"Der komme fan meardere kanten reaksjes, dus it kin samar in ferfolch krije. Ek fan it ministearje út: hoe dogge dy Friezen it eins? Om Fryslân hinne binne ek fariaasjes, lykas it Nedersaksysk of it Limburchsk," seit Jagersma grutsk.

Lokale bining

Yn Eastermar en Damwâld is it Frysk fan no ôf no sichtber. "It giet yn earste ynstânsje om buorden. It personiel praat faak wol Frysk, der binne in soad streekprodukten, mar de sichtberens fan de taal is in oar ferhaal. Yn dizze twa plakken binne de buorden no yn it Frysk of dûbeltalich. As jo nei Edeka sjogge, yn supermerk yn Dútslan, dy hawwe dat al op ferskate plakken dien. Dat soarge derfoar dat der mear bining wie mei minsken út eigen doarp, it soarge foar mear oanrin fan minsken út de regio en sels oanrin fan toeristen. It levere positive reaksjes op, mar ek in hegere omset. Dus it mes soe oan twa kanten snije moatte," seit Jagersma.

'Couleur locale'

Neffens Jagersma is it ek oantreklik foar toeristen. It smyt in ferhaal op. "As jo sels yn it bûtenlân binne, wolle jo ek priuwe dat it oars is. Yn 2018 wiene der ek in soad toeristen dy't oanjûn hawwe dat de Fryske taal net sichtber foar harren is. Hoe sjocht dat der út? Hoe heart dat no? Dy 'couleur locale.' En as je dat fersterkje mei streekprodukten, krije jo in goed ferhaal."

'Húskepapier: foar as de krante op is'

Binnen it projekt kin eltse supermerk in eigen ynfolling jaan. "Wy binne net sa eigensinnich dat alles yn ús foarmjouwing moat, mar wy slute ús oan by de werklikheid fan de winkels sels. Sy witte ek it bêst wat der yn harren eigen plak past. De supermerk Eastermar hat it echt in mienskipsfunksje, mar der komme ek in soad toeristen. Dus alles yn it Frysk, mar wol mei moaie ûnderskriften derûnder mei útlis. Lykas pakken drinken mei: 'Foar de toarst.' En húskepapier mei: 'Foar as de krante op is.' Sa kinne je gekke sinnen fine yn de winkel."