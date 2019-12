Hâlde stikstofmaatregels stân foar Ried fan Steat? De provinsje wit it net

Natuerorganisaasjes wolle dat lânbouminister Schouten de stikstofmaatregels werropt. Sy fine dat de maatregels fan de needwet dy't dizze wike oannaam is, juridysk net hâlber binne. As de minister de maatregels net wer ynlûkt, driigje de natuerorganisaasjes nei de rjochter te gean. Miljeu-aktivist Johan Vollebroek hat it stikstofprobleem al yn maaie foar de Ried fan Steat brocht en doe gelyk krige.

Yn de kabinetsmaatregels fan no krije ûnder oare sa'n 3.600 bedriuwen (werûnder in soad Fryske boeren) dy't gjin stikstoffergunning hawwe, in frijstelling. Oars soene in soad bedriuwen en projekten op slot bliuwe. Poepjes ropt alle belutsen partijen op om yn gearwurking nei in oplossing foar de stikstofkrisis te sykjen.