Oergong see nei lân oanpakt, fan Koehoal oant Lauwerseach

En dat is boppe op jild foar it fersterkjen fan de seediken sels. In part fan it jild giet nei Holwert oan See, mar der wurdt no drok neitocht mei saakkundigen oer oare oplossingen om sâld en swiet op in goeie wize byinoar te krijen op oare plakken by de kust del. Ien fan de partijen dy't dêr yn meipraat, is It Fryske Gea. De natuerbehearder hat in hiel grut part fan it bûtendykse lân yn hânnen. "Wy wolle eins dat oeral by de Waadsee in natuerlike râne sit. Dat is tige wichtich foar de fûgels, de fisken en ek foar de minsk om fan te genietsjen", seit haad Natuerkwaliteit Chris Bakker fan It Fryske Gea.

It lân meigroeie litte

It jild komt fan twa ministearjes en is ûnderdiel fan de saneamde Programmatische Aanpak Grote Wateren. Hiel lang is der fan alles dien om de see sa hurd mooglik te kearen, mar dat liket op de lange termyn net oeral de bêste oanpak. Want as je it goed dogge, kin de see sa sels kwelders bouwe en sa kin it lân mei de kommende seespegelstiging meigroeie. Soks hoecht net allinnich bûtendyks te barren, mar kin ek binnendyks op bygelyks lân dat no al sâlter wurdt. Yn Grinslân rint in projekt wêrby't sa binnendyks lân wer heger komt te lizzen trochdat de see nije klaai oanfiert.