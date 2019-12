Euromunten fan man út Bears terjochte wegere troch De Nederlandse Bank

De Nederlânske Bank woe de munten net hawwe, omdat se der te min oan ta wiene. De munten kamen út in ôffalrecycleproses. Smedema hie se kocht fan in sakeman út Sina. Dy koe de munten yn syn eigen lân net ynleverje en ferkocht se doe mar.

Smedema stoarte de munten yn Nederlân by in bank en krige it jild op syn rekkening byskrean. Mar yn de bak fan de jildstoartmasine bleaune 1032 achter, dy't de masine net akseptearre. Se wiene te bot skansearre omdat se yn in trommel skjinmakke en mei gemikalyen behannele wiene.

Alle munten binne ûndersocht by it Nationaal Analysecentrum voor Munten (NACM). De konklúzje wie dat de munten te folle skansearre wiene en dêrom net geskikt om te betelje. Dat wie ek it oardiel fan de rjochter.