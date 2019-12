Sterk Cambuur ferliest yn einfaze mei 1-2 fan Feyenoord

Yn in útferkocht stadion begûn Cambuur sterk tsjin de Rotterdammers. Yn de earste helte hie de ploech fan Henk de Jong de wedstriid ûnder kontrole en krige se kânsen om op foarsprong te kommen. De earste kâns wie foar Mitchel Paulissen. Syn skot gie rjocht yn de hannen fan keeper Kenneth Vermeer. Nei goed tsien minuten waard Issa Kallon moai frij spile oan de linkerkant fan it fjild. Syn skot koe noch krekt út de goal hâlden wurden troch Vermeer.

De baas yn earste helte

Nei de earste tsien minuten gie Cambuur troch mei goed fuotbal. Mar ûnder oare in kopbal fan Kallon gie neist en by in gribus foar de goal fan Feynoord koe gjinien de bal yn de goal krije. Nei in heal oere joegen de Rotterdammers de earste spjeldeprip. Nicolai Jørgensen koe frij ynsjitte yn it strafskopgebiet en keeper Sonny Stevens koe mar krekt it skot keare.

De grutste kâns yn de earste helte wie efkes letter foar Erik Schouten. Ut in hoekskop yn de 33e minut kopte de oanfierder fan Cambuur de bal op de peal. Nettsjinsteande it grutte tal kânsen, tolve skotten yn totaal, giene de Ljouwerters mei in 0-0 stân de rêst yn.