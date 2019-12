Noppert yn beslissende set troch nei tredde ronde WK darten

De earste set fan de wedstriid gie frij ienfâldich nei Callan Rydz. Noppert koe reedlik bybliuwe, mar slagge der net yn it Rydz echt dreech te meitsjen. Dy pakte mei 3-1 yn legs de earste set. Dêrnei koe de Jouster syn nivo ferheegjen. Dochs waard it 2-2 yn legs, mar Noppert bleau skerp. In finish fan 170 gie krekt mis op de bullseye, mar fia dûbel acht pakte hy de twadde set.

Beslissende set

Dêrnei wie it stuverke wikseljen foar beide darters. Rydz pakte de tredde set, mar seach Noppert yn de fjirde wer goed weromkomme. Yn de beslissende lêste set kaam it brekpunt by 1-1. Mei Rydz tichteby in dûbel smiet Danny Noppert in 110-finish út. Mei in 180 en net folle letter ek in dûbel sechtjin pakte de Jouster de oerwinning: 3-2.

Noppert einige de wedstriid mei in gemiddelde fan 93,25. Rydz sakke oan de ein fan de partij yn en kaam úteinlik op 87,09 út. Sneintejûn spilet Danny Noppert de tredde ronde fan it WK tsjin Kim Huybrechts út België.