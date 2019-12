Slachtemaraton hat nije sponsor en wol top-amateurrinners de maraton belibje litte

De Slachtemaraton, mei in wedstriidmaraton en in kuierdiel, wurdt ien kear yn de fjouwer jier hâlden. Yn 2018 soe de sechsde edysje wêze, mar yn it Kulturele Haadstêdjier wie der te min belangstelling en gie it oer. It wurdt no takom jier. Kommend jier op 13 juny ferwachtet de organisaasje mear as 13.000 kuierders en dêrneist ek noch 1.750 wedstriidrinners.