Johan Derksen: Cambuur kin útgroeie ta in grutte klup

Fjouwer jier foar Cambuur

Fan 1968 oant 1972 spile Derksen foar Cambuur. Yn 1971 stie er ek tsjinoer Feyenoord yn de beker dêr't Derksen noch hands makke yn it strafskopgebiet. "Dat kan ik mij helemaal niet meer herinneren. Dat ik hands gemaakt heb." In oare wedstriid tusken Cambuur en Feyenoord kin Derksen him noch wol goed herinnerje. "In de voorbereiding op het seizoen. Dat is ontaard in een waanzinnige schoppartij." Dat ferwachtet Derksen net fan de bekerwedstriid fan tongersdeitejûn. "Ik voetbal niet meer, hè. En bij Feyenoord lopen er ook geen Israëls en Laseroms meer."

Kâns tsjin Feyenoord

Johan Derksen tinkt dat der in kâns is dat Cambuur foar it earst yn de histoarje fan de klup winne kin fan Feyenoord. "Dat Feyenoord heeft een bloedhekel om op kunstgras te spelen. En het is natuurlijk een heel middelmatig elftalletje." De Ljouwerters hawwe in spesjaal plak yn it hert fan Derksen. "Ik volg Cambuur altijd met interesse. Ik heb er tenslotte vier jaar gespeeld. Ik heb het bij geen enkele club zo lang volgehouden."