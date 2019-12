Yn in útferkocht stadion spilet Sportklup Cambuur tongersdeitejûn de bekerwedstriid tsjin Feyenoord. De tariedingen foar de wedstriid binne al yn folle gong. Net allinnich by de spilers, mar ek yn it stadion binne minsken al de hiele dei drok dwaande. Der komt in protte sjen by sa'n bekerwedstriid.