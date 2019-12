Jongesopfang fan Fier is nei in jier al te lyts

It echte getal leit miskien noch wol folle heger. Om de groep te helpen hat Fier in spesjale groep oprjochte dy't allinnich foar jonges is: Ravi. Dy draait sûnt febrewaris en hat no al te krijen mei in wachtlist.

Op in geheim plak yn Ljouwert wenje seis jonges byinoar. It is in opfang- en behannelgroep foar jonges dy't te krijen hân hawwe mei dit soarte fan misbrûk. Der is altyd begelieding oanwezich. Dochs hawwe de jonges alle frijheid om nei skoalle te gean of te sporten. Ien fan de jonges is Ismaël.

'Code Rood'

Ismaël hie in saneamde 'Code Rood'. It hâldt yn dat hy yn gefaar wie. Ismaël: "Ik ben ervoor uitgekomen dat ik homo ben. En ik heb een Islamistische achtergrond. Direct toen het bekend werd werd ik met de dood bedreigd. Ik ben via familie in Leeuwarden terecht gekomen. Mensen konden mijn homoseksualiteit niet accepteren en ik was echt onveilig."

Helpferlieners freegje net troch

In soad fan de jonges dy't by Ravi komme, hawwe sa'n koade. Se binne fuortsakke yn in moeras fol swierrichheden en kinne dêr kwealik útkomme. It is ek in groep dy't dreech te berikken is, sa seit De Rapper: "Seksueel misbruik is iets dat eigenlijk niet past bij jongens en dat heeft ook te maken met schaamte. Dat overkomt een jongen niet, wordt er gedacht." Wat der dan neffens de Rapper bart is dat minsken fuortsjogge. Dat hat ta gefolch dat in jonge net lekker yn syn fel sit en yn swierrichheden bedarret.

"De problemen bij de jongens zijn deels te vergelijken met de meiden. Maar bij de jongens gaat het om het gedrag dat anders is, ze experimenteren met zaken die je liever niet ziet." Neffens De Rapper krije de jonges dan oare reaksjes as famkes. "Bij jongens wordt door hulpverleners of ouders te weinig er op doorgevraagd. Het gedrag wordt gezien als het probleem."

En dat misbrûk bart al, en faker as de measte minsken tinke. Stadichoan wurdt dat mear en mear dúdlik by helpferlieners en witte se Ravi te finen. De Rapper: "We zijn nu bezig met een groot onderzoek om in kaart te brengen hoe vaak dit voorkomt. Wat er gebeurt en ook hoe we ze het beste kunnen helpen."