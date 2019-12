Douwe de Vries: "Ik wie wat minnich"

"Der binne meardere doelen", sa seit Douwe oer it NK ôfstannen. "Pleatse is it wichtichste. Foar it WK allround sil noch dreech wurde, want de bêste twa binne nei it NK ôfstannen wis. Dêrnei komt foar it tredde plak noch it NK allround."

In stik better

Douwe giet der fan út dat Patrick Roest en Sven Kramer noch altyd better binne. "Of no ja, je witte it noait. Oft ik Sven no net oankin? Hahaha, no ja, miskien wol." Mar it giet sûnt it trainingskamp yn it Italiaanske Collalbo in stik better.

"Wêr't ik dat oan fernim? Je ride dêr in hiel soad rûntsjes. De rondetiden giene hieltyd hurder. As alles tegearre komt, dan giet it fansels. En dat gefoel moatst hawwe."