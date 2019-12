Wichtige oanwinst Hannemahûs: troukistke út 1633

"Het is een heel vroeg knottekistje", seit Ter Avest. "Het bevat de naam en het wapen van de bruidegom Frans Reiners Templar, een rijke doopsgezinde koopman uit Harlingen. Knottekistjes die aan een persoon of echtpaar te relateren zijn, zijn zeldzaam." Yn troukistkes - of knottekistkes - sieten kostberheden, dy't tsjinne as breidsskat.

Ien fan de grutske oankeapen

It kistke is ien fan de grutste oankeapen fan it museum. Se ha de finansierring rûn krigen troch ferskate fûnsen, lykas de Vereniging Rembrandt, Wassenbergh-Clarijs Fontein Stichting, Vereniging Vrienden van Museum het Hannemahuis, Stichting tot Behoud van het Harlinger Historisch Erfgoed, Boersma-Adema Stichting en it oankeapfûns fan it museum.

Bysûndere eftergrûn

Net allinnich dat it Hannemahûs no sa'n âld kistke hat is bysûnder, dat is it kistke sels ek, neffens Ter Avest: "Het kistje heeft een bijzonder model, is van een uitzonderlijk groot formaat en is rondom zeer fraai en heel gedetailleerd gegraveerd met Bijbelse en andere voorstellingen en onderschriften die verband houden met het huwelijk. En door historisch onderzoek weten we meer over de achtergrond van dit kistje en het echtpaar voor wie het gemaakt werd."

It kistke waard troch in sulversmid makke yn Hoorn. De Harnzer hanneler Frans Reiners Templar kocht it om it oan syn takomstige frou Yfke Johannes Tjesma kado te jaan foar harren houlik yn 1633. De breidsskat yn it kistke bestie út ferskate gouden munten, in trouring en in gouden bestekje.