Auto's diele yn De Fryske Marren, Opsterlân en Eaststellingwerf

Tegearre mei noch tsien oare partijen binne woansdei de hantekeningen set foar dit akkoart, wêrmei't benammen besocht wurdt it dielen fan auto's te stimulearjen. Yn hiel Nederlân binne no sa'n 515.000 minsken dy't in auto diele.

Plattelân

Neffens de minister is it dielen fan auto's net allinne yn stêden in útkomst, mar is it ek in oplossing foar gebieten dêr't minder minsken wenje. Want krekt dêr binne de ôfstannen grutter. Dêrom is foar tweintich plattelânsgemeenten keazen. In eigen auto stiet faak lang stil en troch it dielen fan in auto nimt ek de parkeardruk en útstjit fan CO2, stikstof en fynstof ôf.