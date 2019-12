'Kryst troch de Buorren' yn Wynjewâld giet net troch

Yn Wynjewâld soe takom sneon it evenemint 'Kryst troch de buorren' wêze, mar de organisaasje hat besletten dat it doarpskrystfeest net trochgiet. Dat komt fanwegen famylje-omstannichheden fan in tal minsken dy't by de organisaasje belutsen binne. De wurkgroep, Pleatslik Belang en de PKN-tsjerke jouwe oan it spitich te finen, mar tinke wol dat it rjocht docht oan de belutsen Wynjewâldsters.