Skylger (25) oanholden foar yllegaal fjoerwurk

De plysje hat in man fan 25 jier fan Skylge oanholden fanwegen it besit fan fiif kilo yllegaal fjoerwurk. Hy is ien fan fjouwer manlju dy't oanholden binne yn in ûndersyk. Twa oare fertochten komme út Slochteren en de leveransier fan it guod komt út Enschede.