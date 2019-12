Burgumer bern yn aksje tsjin earmoede

"Wy hawwe in hiele moaie grutte aksjedei mei allegearre skoalbern yn Burgum fan trije skoallen. It is in moaie moanne, want de bern hawwe sels in moaie aksje op tou set fan it spul BAAS út, wat KEaRN Welzijn opset hat. Sy fiere aksje foar de Kleding- en Speelgoedbank, en sy sammelje allegearre klean en boartersguod," seit Doetie van der Lijn fan KEaRN.

Fan de bern út

De bern binne sels mei it idee kaam. "Dy bern binne sels tige kreatyf en sy hawwe sels betocht om dit op harren skoallen út te setten. Wy sille straks alle jiskepûden op te heljen dêr't klean en boartersguod yn sit dat noch brûkber is," seit Van der Lijn. "De bern hawwe alle klassen by del west en hawwe útlein wat it projekt BAAS ynhâld en dat earmoede wat fan ús allegearre is."

"Wy sille aanst nei de Reinbôge, de Ark en it Partoer, de skoallen yn Burgum. Op it skoalplein sette wy de bus iepen en dan wurdt it hooplik steapeljen," fertelt sy. "Uteinlik hawwe wy kontakt mei de Kleding- en Speelgoedbank en mei minsken dy't fan de minima libje en wy sjogge wat dêr spilet. It is fijn om wat foar dy minsken te betsjutten, want earmoede is in maatskiplik probleem foar ús allegearre. Minsken kinne op tongersei en freed harren guod dêr bringe, foar Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen."