Op It Hearrenfean makket Accell tûzenen fytsen foar de plysje

Accell makket fierder gjin details bekend oer hoefolle jild oft it Accell opsmyt. In wurdfierster seit dat it om 'inkelde tûzenen' fytsen giet. De plysje socht spesifyk om in fabrikant fan e-bikes.

De kleur fan de fytsen is grutdiels wyt, mei it plysjelogo en de read-blauwe plysjekleuren dêrop.