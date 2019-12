'Krysthaven Skylge' makket har op foar de feestdagen

"Het is jaren geleden begonnen met een of twee mensen, maar het is ieder jaar drukker geworden," seit Van Weeren. "Er is een vaste groep, vooral met de kerstdagen. Maar ook met Oud en Nieuw worden het ieder jaar meer en meer. Mensen vinden het gezellig om met een groep naar het eiland de komen."

'Aangenaam verpozen'

Dêr is de havenmaster wol wiis mei. "Er is genoeg te doen op het eiland, ook een borrel op derde kerstdag. Mensen noemen het: aangenaam verpozen. Wij hebben zelf aangepaste tijden en we hoeven niet zo vroeg te beginnen, ik hoef pas 10.00 uur te werken. Het is een vrijheid-blijheid gevoel op deze dagen, dus voor ons is het prettig werken."

Neffens havenmaster Van Weeren lizze der faak sa'n 100 boaten oan de steigers. "Dan hoeft er ook niemand dubbel te liggen. Het begint net wat te lopen, er liggen nu een kleine zestien boten. Dit weekend verwacht ik aanmerkelijk meer. Dat is mooi, het geeft reuring in het dorp."