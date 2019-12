Deputearre: "Fryske bedriuwen hawwe net folle lêst fan PFAS"

Hoogland reagearre op fragen fan fraksjefoarsitter Maarten Goudzwaard fan Forum voor Democratie. De noarm foar skealike gemyske stoffen yn de grûn is earder troch it Ryk ferromme fan 0,1 mikrogram nei 0,8 mikrogram de kilo. Dêrtroch soe trijekwart fan de lanlike bouprojekten dy't no stillizze, wer trochgean kinne.

Yn België leit de noarm op 3 en yn Dútslân op 7 of 8, sei Bouwen Nederland earder. De organisaasje hie in hegere noarm dan ek graach foar Nederlân hawwe wollen.

Mar yn Fryslân hoecht dat net, seit deputearre Hoogland. "Yn Fryslân bliuwe wy fier ûnder de noarm fan 0,8. En dus is der gjin needsaak om dy PFAS-noarm fierder te ferheegjen ta 3,0 lykas se yn Noard-Hollân dogge. Hoe mei fersmoarge grûn en de PFAS-noarmen om te gean, leit by de gemeenten. De provinsje hat inkeld in stjoerende rol op dit stik fan saken."

In moasje fan Forum voor Democratie om te kommen ta in regionale PFAS-noarm dêr't ûndernimmers net ûnnedich belemmere wurde yn harren bedriuwsfiering, waard oannommen troch Provinsjale Steaten.