Skiedend deputearre Johannes Kramer: "It wie in foarrjocht"

Djiptepunten, of saken dêr't er minder tefreden oer is, binne de delgeande sifers fan de greidefûgelpopulaasje. Dy delgong is neffens him noch net genôch ta stilstân brocht. Oer de romte foar natuerynklusive lânbou en de biologyske lânbou is de deputearre ek noch net echt tefreden. "Dêrmei binne we net fier genôch kaam. Dat dêr noch net mear op ynset wurdt yn de lânbou, fyn ik in miste kâns."

Djiptepunt

It grutste djiptepunt is lykwols it ljipaaisykjen. As deputearre woe er de Fryske tradysje perfoarst yn eare hâlde, mar it slagge him net. "Ik ha, doe't ik deputearre waard, sein dat ik net de deputearre wurde soe dy't it ljipaaisykjen ferbiede soe, mar ik waard dochs twongen troch de wet. Dat docht my sear."