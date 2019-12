Fernielingen op It Hearrenfean hâlde oan nettsjinsteande oanhâldingen

De plysje op It Hearrenfean is mei in ûndersyk begûn nei de fernielingen. Sy freegje bewenners dy't fertochte situaasjes tinke te sjen dat troch te jaan op it telefoannûmer 0900-8844. Dêrneist wurde minsken mei befeiligingskamera's frege om de bylden nei te sjen, oft der wat fernield is en dat troch te jaan oan de plysje. De gemeente is yn gearwurking mei de plysje oan it sjen nei de mooglikheden om de fernielingen ophâlde te litten.