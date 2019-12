"Priis Feriene Naasjes foar Ljouwerter pinebestridingsbril grutte erkenning"

De priis fan de Feriene Naasjes is in wichtige opstekker foar it Ljouwerter bedriuw Reducept, seit psycholooch Louis Zantema fan it bedriuw. Reducept kriget de World Summit Award foar harren VR-bril om pine te bestriden. "Foar in ynnovatyf bedriuw lykas dat fan ús is dit ien fan de grutste erkenningen omdat it fan in maatskiplik belutsen organisaasje as de Feriene Naasjes is."