Danny Noppert begint aan tweede WK "Eigenlijk wil ik dit toernooi winnen"

Dit jaar hoeft de Fries pas in de tweede ronde in actie te komen. Dat komt doordat hij momenteel in de top 32 van de wereldranglijst staat. Die ranglijst van het dartbond, de 'Order of Merit', telt alle resultaten van de afgelopen twee jaar bij elkaar op.

Met een goede score op het WK kan Noppert zomaar nog eens hogerop klimmen in het klassement. "Je kunt heel grote sprongen maken wanneer je het goed doet. Dat wil ik natuurlijk wel, want hier werk je het hele jaar naartoe."

Verhuisd

De afgelopen maanden waren druk voor Noppert. Hij verhuisde naar een andere woning, maar woont nog altijd in Joure.

"Op de zolder heb ik een dartruimte gemaakt. Daar heb ik de afgelopen weken met meerdere mensen getraind. Dat is fijn, om je goed voor te bereiden. Ik voel me relaxed. Ik heb er zin in!"

Noppert draait nu alweer bijna twee jaar mee als 'fulltime-prof' bij de professionele dartbond. Hij zegde zijn vaste baan als heftruckchauffeur op, zodat hij zich volledig op het darten kon richten.