Sympaty fuort nei boereprotest: "Kinst gjin diskusje mei se fiere"

De dei begûn noch hiel oars. "Ik bin om 6.15 oere nei myn wurk riden, doe stie der al in moai protsje trekkers mei swaailampen oan. Ik hie sympaty foar dy minsken, dus ik sei noch: jim binne goed dwaande! Mar doe kamen se by de Ljouwerter Krante... ik ha noch noait soks meimakke."

"Dan is it foar my oer"

De Vries omskriuwt wat dêr barde: "It wie jeugd fan in jier as 20. Se setten it spul klem, dat fyn ik allegear bêst. Mar se stiene midden op it paad te pisjen en wit ik wat allegear. En as je se dêrop oansprekke, dan krijst in grutte mûle werom: 'jo moatte jo puntsje-puntjse hâlde'. Dan is it foar my oer."

It begûn al doe't De Vries moarns betiid oankaam by syn wurk. "Der kamen wat sjauffeurs oan mei de papierrollen, dêr't we de krante op drukke. Dy wiene twa oant trije oeren te let. Mar sy moatte ek betelle wurde, wy moatte ek betelle wurde!"