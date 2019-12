Danny Noppert begjint oan syn twadde WK: "Eins wol ik dit toernoai winne"

Dit jier hoecht de Fries pas yn de twadde ronde yn aksje te kommen. Dat komt om't er op dit stuit yn de top 32 fan de wrâldranglist stiet. Dy ranglist fan it dartbûn, de 'Order of Merit', telt alle resultaten fan de ôfrûne twa jier byinoar op.

Mei in goed WK kin Noppert samar ris noch fierder omheechgean yn it klassemint. "Kinst hiel grutte sprongen meitsje ast it goed dochst. Dat wol ik fansels ek wol, want hjir wurkest it hiele jier nei ta."

Ferhuze

Der ôfrûne moannen hawwe drok west foar de Jouster. Hy is ferhuze nei in oare wenning, mar wennet noch wol hieltyd op De Jouwer.

"Op 'e souder haw ik in moaie dartromte makke. Dêr haw ik mei meardere minsken de ôfrûne wiken traind. Dat is noflik, om dy goed ta te rieden. Ik fiel my relaxed. Ik haw der nocht yn!"

Noppert draait no hast twa jier as 'fulltime-prof' mei by it profesjoneel dartbûn. Hy sei syn fêste baan as heftrucksjauffeur op om him folslein op it darten rjochtsje te kinnen.