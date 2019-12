Elshof (LTO): "Foarsichtich wêze mei de credits dy't we ha"

De ûnfrede by guon boeren leit by it akkoart tusken it Landbouw Collectief en lânbouminister Carola Schouten. "It wurdt 'akkoart' leit gefoelich", seit Elshof. "De minsken woene witte hoe't it sit. De minsken dy't by ús wiene, sitte net sa ticht by de ûnderhannelingen. Se hiene fragen."

Akkoart of net?

Neffens aksjegroep Farmers Defence Force is der hielendal gjin akkoart. It waard sels 'fake news' neamd. "It is seker gjin 'fake news'", seit Elshof. "De minister sels sei dat der in akkoart wie. Dêrmei wie se wat foarbarich, want we ha in 'basisôfspraak' makke. Dat wie wol in hiel wichtige."

Minister Schouten hâldt woansdei fol dat der wol in akkoart wie.

De partijen binne it ûnder oare iens wurden oer de meldingen. "Boeren dy't op basis fan in melding in fergunning hiene, dy wiene troch de rjochter ôfsketten. No is der in soart 'generaal pardon', dus de meldingen wurde wer legalisearre. Boeren en boerinnen kinne wat rêstiger de krystdagen yn, oars hiene se in yllegale situaasje."