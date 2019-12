Boeren binne woansdei sûnt moarns betiid op 'en paad om aksje te fieren. Grutte dielen fan de provinsje sieten op slot, ek it sintrum fan Ljouwert. Dêr stiene boeren ûnder oare op it Saailân en op de Tesselschadestraat. Letter gongen boeren ek noch nei it gebou fan de regionale kranten LC en Friesch Dagblad. In oersjoch fan de dei oant no ta: