Antoinette de Jong: "Dy blik yn myn eagen is der wer"

"Ik moat net safolle dingen neist it reedriden dwaan," seit Antoinette. Dat ropt fragen op, want wat bedoelt se dêrmei? "Myn freon hat in ûngemak hân." En dat ûngemak wie krekt foardat se ôfsette nei de twa wrâldbekers, yn Minsk en Poalen.

"Ik bin in emosjoneel type. Ik wol graach foar him soargje. Ik woe eins net fuort. No doch ik dat sels, hear. Dat ik dan minder riid, dêr bin ik sels by. Mar ik bin gjin robot. Stiest oan de start en nimst it dochs mei. Alles moat goed wêze."

Gelokkich giet it no wer goed mei har freon. Dy freon is Coen Rijpma, in hurdfytser, al is er no wol krekt ophâlden. "Ik bin hartstikke bliid mei him. Wy hawwe it hiel leuk."