Hearrenfeanspits Jens Odgaard mist duel mei Heracles

Odgaard mist dêrtroch de lêste wedstriid foar de winterstop. Hearrenfean spilet in belangrike wedstriid yn de striid yn de subtop tsjin Heracles. Hearrenfean stiet no sânde, Heracles stiet njoggende en hat mar twa punten minder.

Wa Odgaard ferfange sil, is noch net wis. Hearrenfean wol yn de winter in nije spits oanlûke, mar in echte spits hat Hearrenfean net. Trainer Johnny Jansen hat earder alris oanjûn dat Alen Halilovic ek yn de spits kin. Chidera Ejuke hat lykwols ek alris koart yn de spits spile. As dat bart is de kâns grut dat Anders Dreyer meidocht.