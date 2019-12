Drugslabfertochte út De Triemen op frije fuotten

Neffens it Iepenbier Ministearje binne de oanwizingen dat de produksje fan amfetamine (speed) heal 2019 opstart is. By de ûntmanteling fan it drugslab is der sa'n 80 liter 'einprodukt' fûn. De liters amfetamine ha in strjitwearde fan 80.000 euro. De skatting is dat er sa'n 300 kilo amfetamine per wike produsearre wurde koe yn it lab oan de Ceresweg.

De plysje foel ferline wike tiisdei it drugslab binnen, tagelyk waard der yn De Triemen en Zwolle ek in ynfal dien. Yn totaal binne fiif pannen trochsocht.