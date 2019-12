Frysk Fersetsmuseum hat nije jonge konservator (29)

It Frysk Fersetsmuseum hat in nije konservator. Fan 1 febrewaris 2020 ôf is Marre Sloots beneamd yn dy funksje. Sloots is op dit stuit kommunikaasjemeiwurker en projektlieder by Tresoar. Dêr docht se wol gauris projekten dy't mei de Twadde Wrâldoarloch te krijen hawwe.