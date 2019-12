Cambuur 'skansearre' oan de ôftraap tsjin Feyenoord

Net op it bêste momint

De bekerwedstriid tsjin Feyenoord komt foar Cambuur net op it bêste momint. Snein stiet noch de belangrike kompetysjewedstriid út tsjin Excelsior op it programma. En de kompetysje is foar de Ljouwerters belangriker as it bekertoernoai.

Henk de Jong: "Ja, Excelsior is belangriker, mar we geane der fol foar. Ik wol goed spylje. Wy moatte lef yn de donder hawwe." Ek it publyk - it stadion is folslein útferkocht - spilet neffens de Cambuurtrainer wer in belangrike rol. "Wy hawwe de help nedich fan it publyk. Dat moatte wy achter ús sjen te krijen, dan is it hjir krekt de lytse Kuip. Ik haw der sin oan."

Delano Ladan stiet tongersdei yn de basis: