Fryske Akademy krijt kommende jierren ekstra provinsjejild

Ek lûkt de provinsje 350.000 euro út foar in ienmalige reorganisaasje fan it wittenskiplik ynstitút. De Fryske Akademy sit yn finansjeel swier waar en hat ek it personielsbestân net op oarder. Sa binne der te min wittenskippers en is der te folle stypjend personiel.

Deputearre Fokkens is bliid mei de stipe fan Provinsjale Steaten. Mei it jild fan de provinsje kin de Akademy him 'herpakke' nei de mindere prestaasjes yn de lêste jierren, seit Fokkens.

It ekstra jild is ûnder mear bedoeld foar it oanlûken fan ekstra wittenskippers.