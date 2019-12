CBS: Ek yn Fryslân delgong yn it tal winkels

Ek yn Fryslân is it tal winkels de ôfrûne tsien jier nei ûnderen gien. Dat docht bliken út sifers fan it Centraal Bureau voor de Statistiek. Yn 2019 wiene der neffens it buro yn Fryslân 6,8 winkels de 1.000 ynwenners, dit jier leit dat tal op 5,4 winkels.