LIVEBLOG: Boeren fiere aksje yn Fryslân; trekkers op tal fan plakken

Boerinne en politikus Nynke Koopmans is ek by de boeren by E10. "Dit is in spontane aksje, want de rjochter hat aksjes ferbean. Mar it sit folle djipper. Der is gjin akkoart berikt, dat is fake news, it is gewoan sa nei bûten brocht om aksjes foar te kommen. De politisy sizze fan alles, mar it kloppet net. Boeren binne net ûnnoazel, se kinne gewoan lêze. Minister Schouten praat foar har beurt."

Mei de aksje hopet se te berikken dat de sifers oer stikstof op tafel komme. "Salang't it nedich is, geane we troch. As it nedich is, bring ik de boeren tekkentsjes."