LIVEBLOG: Boeren fiere aksje; drokte op Fryske diken rint werom

Neffens ien fan de boeren op it Ljouwerter Saailân is dizze aksje in oanset ta oare aksjes. "Takom jier sille we de distibúsjesintra wol efkes in 'poepje laten ruiken'", seit in boer út Feinsum. Hy is lilk. "It is skandalich dat we foar sokke lege prizen wurkje, we sitte op it nivo fan 2001. No komt it wetterskip derby, wer 800 euro de boer derby. Jou my de beurs, dan pas ik der wol op. No wolle se in boete jaan foar it fuortheljen fan de justysjeflagge, mar fan in keale hin falt net te plukken. De rek is derút."