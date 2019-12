Boeren fiere aksje: mei trekkers ûnderweis nei Ljouwert

"Se seinen: smar mar bôle foar de hiele dei, want bist foar iten net thús", sei ien fan de boeren by E10. Neffens in oare boer kin it sels noch wol langer duorje. "We geane troch oant krystjûn as we ús gelyk net krije. We moatte in statement meitsje. It akkoart hat de LTO dertrochhinne drukt, de boeren ha gjin hanteken set."

Lanlik komme de boeren ek yn aksje. "Yn Den Haag wie dêr justerjûn al in foarpriuwke fan te sjen. Jim kinne jim mar klear meitsje."

Oare sammelplakken soenen Thialf, Burgum, Jobbegea, Hitsum, Boalsert en Stiens wêze.