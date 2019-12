Akkoart tusken kabinet en lânboukollektyf oer stikstofmaatregels

Yn it akkoart binne in soad maatregels opnommen dy't it kabinet al earder nei bûten brocht hat. Yn it akkoart stiet dat der gjin sprake is fan 'generike krimp.' Boeren wurde ek net twongen om mei harren bedriuw op te hâlden. Fierder is ôfsprutsen dat drompelbetingsten foar stikstof regionaal regele wurde moatte en dat der minder aaiwyt yn it feefoer komme moat.

Moandei hiene leden fan it kollektyf in moarnsbrochje mei premier Rutte en lânbouminister Schouten nei't boeren klage hiene oer de opstelling fan it kabinet. De ûnderhannelingen giene muoisum. Dat wie ien fan de redenen foar boeren om de aksjes fan woansdei oan te kundigjen.

Troch de útspraak fan de rjochter is in part fan de aksjes ôfsein, mar der binne noch in soad boeren dy't fan doel binne te demonstrearjen woansdei. Sa stiene der tiisdei tsientallen trekkers op it Binnenhof. Aksjegroep Farmers Defence Force hat syn hânnen ôflutsen fan dizze aksjes.

Farmers Defence Force: noch net akkoart

De aksjegroep Farmers Defence Force jout yn in brief oan noch net akkoart te wêzen. Neffens de groep is de ynformaasje net folslein en net aktueel. It artikel fan Nieuwe Oogst soe net goed yninoar stekke: in part fan de ôfspraken is noch feroare en oer in tal wichtige dingen soe noch net in oerienkomst wêze. Neffens Farmer Defence Force binne de ôfspraken skeind oer it nei bûten bringen. Neffens de aksjegroep moatte boeren dus 'druk uit blijven oefenen.'