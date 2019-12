Wer dosint op non-aktyf troch net-winske kontakt tusken dosint en learling

De skoalle hat oanjûn flink skrokken te wêzen en dat it ekstern útfierde ûndersyk trochset wurdt, yn goed oerlis mei de Underwiisynspeksje. De skoalle wol de ûnderste stien boppe krije, sa skriuwt de skoalle. Troch it ûndersyk is der in melding kaam fan in twadde, mooglike foarfal. De twa learlingen dêr't it om giet sitte hjoed-de-dei al net mear op de skoalle.

Foarsitter Joost Visser fan it Kolleezje fan Bestjoer fan CVO Noord-Fryslân, de feriening foar kristlik ûnderwiis: "Wij zijn bezorgd over de impact voor de directbetrokkenen en de onrust die dit teweeg brengt in de school. Wij zijn ook vastbesloten de onderste steen boven te halen. De veiligheid van onze leerlingen staat namelijk voorop".

Profesjonele begelieding

De learlingen fan de skoalle wurde woansdei troch harren dosinten en mentoaren op 'e hichte steld. Der is profesjonele begelieding en stipe beskikber. Op jûntiid is der yn de skoalle romte foar âlden om deroer te praten en om fragen te stellen mei in spesjale ynrinjûn.