Stikstof-spoedwet oannommen yn de Earste Keamer

De stikstofwet fan it kabinet is tiisdei goedkard yn de Earste Keamer. It giet om in spoedwet mei maatregels om de bou wer oan de gong te krijen. It wiene lytse partijen dy't de koälysje oan in mearderheid holpen hawwe: 50PLUS, SGP, Groep Otten en de Onafhankelijke Senaatsfractie.