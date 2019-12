Wurdearring foar Campus Fryslân, mar noch te min studinten en opliedingen

De provinsje ynformearret twa kear yn it jier nei de ûntwikkelingen. De resultaten oer it earste healjier fan 2019 binne no bekend. Nettsjinsteande it efterrinnen op skema jout de provinsje wol oan dat der in soad wurdearring is foar de wize wêrop't Campus Fryslân in posysje ynnommen hat yn it Fryske ûnderwiisfjild.