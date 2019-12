FIDEO: In dei grôtfol nijs foar boeren

It is in dei fol mei nijs dat mei de boeren te krijen hat. De protestaksjes fan Farmers Defence Force (FDF) by distribúsjesintra meie net trochgean fan de rjochter. FDF ropt ek op om gjin aksje te fieren, fanwegen in hege twangsom fan 100.000 euro. LTO Noord stiet efter de útspraak fan de rjochter. Dêrnjonken is tiisdei ek it foarstel foar de stikstofwet behannele yn den Haag en is Wetterskip Fryslân akkoart gien mei de taryfsferhegingen.