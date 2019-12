"Swimalvestêdetochten ek yn 'e knipe troch te min plysjekapasiteit"

Boargemaster Buma sei it folgjende: "Formeel hebben we daar (van de organisatie, red.) nog geen aanvraag ontvangen. We moeten zien hoe we dit moeten gaan inrichten, maar bij het indienen van de aanvraag gaan wij wel zeggen: je moet zelf regelen wat je kan regelen."

De plysjekapasiteit yn Ljouwert is hiel krap. "De grens is voor ons bereikt, wat betreft de capaciteit," seit boargemaster Buma fan Ljouwert.