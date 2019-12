Nije Fryske Bibeloersetting: "It is in puzel dy't jo meitsje"

"In hiele puzzel"

Cor Waringa is ien fan de minsken dy de Bibel nei hjoeddeisk Frysk oerset. "Ik besjoch it as in soarte fan puzel. Ik hâld fan sudoku's en it oersetten liket dêr in soad op. Ik moat my altyd ôffreegje wat bedoeld wurdt. Wat wol dy Paulus hjir no beweare en hoe sette jo dat oer yn hjoeddeistich Frysk?"

Njonken dat is it fansels ek sa dat der in soad oare betsjuttingen binne foar in wurd. "Faak wurdt der ynterpretearre," fertelt Walinga, wylst er de Bibel iepenslacht. "Hjir stean noch wurden yn as 'njirrebrod.' Dat brûkt gjinien mear en dus moatte wy dat oanpasse."

Waringa hâldt fansels ek each foar syn publyk. "It moat fansels ek noch wat oansprekke. Dat it taalgebrûk wat linich is en it minsken oansprekt. Ik soe it ferfelend fine as minsken trije kear lêze moatte wat er no krekt stiet. Of dat se it dan noch hielendal net snappe."